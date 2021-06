Regno Unito: consulente governo, siamo in piena lotta contro variante Delta di coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito è impegnato in una lotta contro la variante Delta del coronavirus, identificata per la prima volta in India e caratterizzata da un alto tasso di contagio. Lo ha detto il consulente del governo britannico contro la pandemia di Covid-19 che fa parte del Comitato congiunto del governo britannico per le vaccinazioni e le immunizzazioni (Jcvi), Adam Finn, alla emittente nazionale "Bbc". "Non sono sicuro che possiamo sconfiggerlo, ma penso che ci sia motivo di ottimismo", ha detto. Secondo l'esperto, il Paese vede un aumento dei casi, ma non tanto quanto "si temeva" nell'ultima settimana. "La corsa è tra il programma vaccinale e la terza ondata della variante Delta", ha proseguito. (Rel)