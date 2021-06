Roma 2021: Matone, io e Michetti siamo ticket, non c'è rivalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io ed Enrico Michetti siamo in ticket, tra noi non ci sono rivalità perchè veniamo da mondi diversi, votare noi vuol dire votare il nuovo e voltare pagina". Lo ha detto la candidata a vicesindaco di Roma per il centrodestra, Simonetta Matone, dal palco della Lega in piazza Bocca della Verità a Roma. "Roma non può essere solo buche, autobus e metro pieni di gente durante la pandemia, cinghiali in strada - ha aggiunto -. Occorre una visione internazionale".(Rer)