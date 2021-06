© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roma era conosciuta nel mondo per la sua bellezza, ora lo è per i rifiuti che porta in giro". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti. "Qui abbiamo tutti i turisti del mondo ma li dobbiamo accogliere con una Roma pulita, sicura ed efficiente", ha concluso. (Rer)