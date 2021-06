Roma 2021: Salvini, campagna elettorale su decoro e trasporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roma è una città straordinaria che abbiamo affidato nelle mani di un uomo e di una donna incredibili per archiviare anni di malgoverno”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, presentando sul palco della manifestazione alla Bocca della Verità i candidati del centrodestra alla guida del Comune di Roma, Enrico Michetti e Simonetta Matone. Con loro, ha promesso, “restituiremo Roma ai romani e non nelle mani delle lobby. Roma deve tornare a essere la città che ci invidiano in tutto il mondo. Faremo una campagna elettorale sull'orgoglio romano, sulla pulizia, sul decoro, su trasporti e sui rifiuti che diventano energia”, ha concluso Salvini, esortando i candidati con un "daje" in romanesco. (Rin)