Roma 2021: Michetti, in piazza oggi lavoratori e famiglie, restituiremo dignità a città

- "Vedo presente la polizia penitenziaria, le categorie, le famiglie: vedo presente qui in piazza la città di Roma. Persone che rappresentano tutto il mondo del lavoro. Con Matteo (Salvini, segretario Lega, ndr), Claudio (Durigon, responsabile Lega Lazio, ndr) e Alfredo (Becchetti, responsabile Lega Roma, ndr), il giorno in cui sono stato candidato ci siamo visti al mattino alle nove ed eravamo già a lavoro su programmi e squadra per restituire dignità alla città". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti, dal palco della Lega in piazza Bocca della Verità a Roma. "Si è parlato di trasporti, ogni giorno registriamo non solo l'inefficienza ma gli autobus in fiamme. Si è parlato di rifiuti e di come organizzare una raccolta differenziata spinta e realizzare impianti per trasformare il rifiuto in prodotto", ha concluso.(Rer)