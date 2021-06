Roma 2021: Michetti, ci occuperemo di chi ha sofferto pandemia, ambulanti e dipendenti Pa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi metteremo al centro il cittadino e il lavoratore: tutte le categorie che hanno sofferto durante questa pandemia, gli ambulanti e le partite iva, quelli che se non lavorano crepano. E poi tutti i dipendenti del Comune di Roma e delle società partecipate, un grande capitale umano". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti, dal palco della Lega in piazza Bocca della Verità a Roma. "Non vi lasceremo soli, vi toglieremo tutti gli intralci e vi consentiremo di lavorare", ha concluso. (Rer)