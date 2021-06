Milano: De Corato, Granelli giustifichi in commissione mobilità stravolgimento viabilità Corso Buenos Aires

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sala e Granelli stanno prendendo a schiaffi in faccia i milanesi con la decisione di togliere i parcheggi per allargare la pista ciclabile di Corso Buenos Aires, un'opera non soltanto inutile ma anche pericolosa persino per gli stessi ciclisti, che ora si va a peggiorare. Lunedì in consiglio comunale chiederò la convocazione della Commissione mobilità: Granelli giustifichi l'ennesimo stravolgimento della viabilità ai danni dei residenti e dei commercianti di Corso Buenos Aires". Lo dichiara l'assessore regionale alla sicurezza e consigliere comunale di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato, commentando l'annuncio dell'assessore Granelli di voler allargare la pista ciclabile di Corso Buenos Aires riducendo i parcheggi. “Contro questa assurda pista ciclabile – conclude De Corato - abbiamo già raccolto oltre 2300 firme online e nei banchetti organizzati in Corso Buenos Aires, Piazza Argentina, Piazza Lima e Porta Venezia". (Com)