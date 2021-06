Roma: Autostrade per l'Italia a lavoro per riaprire stazione Fiano Romano dopo mezzo in fiamme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono concluse le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco per il veicolo in fiamme sull'autostrada A1 alla stazione di Fiano Romano, sono invece in corso, da parte del personale di Autostrade per l'Italia, le attività di ripristino per consentire la riapertura della stazione. Autostrade per l'Italia in una nota consiglia di utilizzare in ingresso e in uscita dall'autostrada la vicina stazione di Castelnuovo di Porto. La viabilità risulta pienamente regolare. (Com)