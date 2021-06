Roma: Raggi, completata prima fase lavori nel quartiere Villini Santa Maria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo completato la prima fase dei lavori di riempimento delle cavità sotterranee nel quartiere Villini Santa Maria, nel quadrante est della città e nelle prossime settimane inizieranno quelli per la nuova rete fognaria", lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "È un momento storico per gli abitanti di questa periferia, un momento che attendevano da 60 anni vista l’assenza di impianti e servizi essenziali - spiega -. Acea Ato2 avvierà le prime lavorazioni in via Formia e nelle strade limitrofe. Risolviamo un problema presente sul territorio da decenni", conclude. (Rer)