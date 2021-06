Vaticano: Papa ai diaconi, siate umili nel servire la Chiesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, incontrando i diaconi permanenti di Roma, ha raccomandato loro di essere esempio per le comunità, soprattutto ha chiesto umiltà nel servire la Chiesa: “In primo luogo mi aspetto che siate umili - ha detto - è triste vedere un vescovo e un prete che si pavoneggiano, ma lo è ancora di più vedere un diacono che vuole mettersi al centro del mondo! Tutto il bene che fate sia un segreto tra voi e Dio. E così porterà frutto”. Quindi Bergoglio ha chiesto una vita coerente con il ruolo: “In secondo luogo, mi aspetto siate bravi sposi e bravi padri – ha osservato - questo darà speranza e consolazione alle coppie che stanno vivendo momenti di fatica e che troveranno nella vostra semplicità genuina una mano tesa. Potranno pensare: “Guarda un po’ il nostro diacono! È contento di stare con i poveri, ma anche con il parroco e persino con i figli e con la moglie!”. Fare tutto con gioia, senza lamentarsi: è una testimonianza che vale più di tante prediche”. Il Papa quindi ha raccomandato di essere sentinelle di Gesù: “Infine, mi aspetto che siate delle sentinelle: non solo che sappiate avvistare i lontani e i poveri – questo non è tanto difficile – ma che aiutiate la comunità cristiana ad avvistare Gesù nei poveri e nei lontani, mentre bussa alle nostre porte attraverso di loro”. (Civ)