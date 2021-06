Giustizia: Salvini, referendum massima espressione democrazia e libertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il presidente dell’Anm attacca i referendum sulla Giustizia promossi da Lega e Partito Radicale e annuncia una ‘ferma reazione’? Parole gravissime. Non si può aver paura dei referendum, massima espressione di democrazia e libertà, e di confrontarsi con il giudizio e la volontà popolare”. Lo afferma il segretario della Lega Matteo Salvini, commentando le parole del presidente dell'Anm, Giuseppe Santalucia, al direttivo del sindacato dei magistrati. "Il fatto stesso che si porti avanti il tema referendario sembra esprimere un giudizio di sostanziale inadeguatezza dell'impianto riformatore messo su dal governo – aveva detto Santalucia - e fa intendere la volontà di chiamare il popolo ad una valutazione di gradimento della magistratura, quasi a voler formalizzare e cristallizzare i risultati dei vari sondaggi di opinione che danno in discesa l'apprezzamento della magistratura". Secondo il presidente dell'Anm "rischia di prendere quota la propensione a valutare in termini di inadeguata timidezza, se non di inaccettabile gattopardismo, l'atteggiamento riformatore che non mostra i muscoli del radicalismo ideologizzante, che non si fa percepire come disposto ad abbattere vecchi steccati, che poi il più delle volte sono presidi di diretta connessione costituzionale". Quindi, aveva concluso, "credo che spetti all'Anm una ferma reazione a questo tipo di metodo". (Rin)