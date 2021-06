San Siro: Sala, Zhang ha già investito 800 milioni per l'Inter e ha assicurato di volere continuare nel medio e lungo termine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Famiglia di Steven Zhang ha già investito 800 milioni di euro per l'Inter e ha assicurato sulla volontà di continuare nel medio lungo termine e questo è importante, perché" "il calcio fa la differenza non solo per il prestigio, ma anche per il lavoro che si genera, per cui da oggi in poi cercheremo di stare più vicini possibili alle squadre”. Lo ha ribadito il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando con i giornalisti a margine del suo incontro con la lista civica “Milano in salute” in piazza San Carlo. (Rem)