Roma: Di Egidio (Iv), ennesimo autobus in fiamme, disastro Raggi

- "Roma brucia. Ennesimo autobus a fuoco pochi minuti fa, in via Portuense. La Raggi batte ogni record, dalle voragini alle vetture in fiamme". Lo dichiara in una nota Luca Di Egidio, consigliere e capogruppo di Italia Viva del Municipio VII di Roma Capitale. "E menomale che Atac era un modello di buon funzionamento del pubblico a cui ispirarsi. Dopo 5 anni di allarmi, nessun intervento e tante bugie. Adesso basta. È ora della competenza, è ora di fare sul serio", conclude. (Com)