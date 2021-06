Venezuela: Alto rappresentante Ue Borrell sostiene dialogo tra governo e opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea sostiene il dialogo politico tra il governo e l’opposizione del Venezuela. Lo ha dichiarato su Twitter l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Josep Borrell, dopo un incontro con il ministro degli Esteri venezuelano, Jorge Arreaza. “Ho incontrato ieri il ministro Jorge Arreaza ad Adalia. Abbiamo parlato delle relazioni bilaterali e della situazione politica nel Paese. L’unico modo per far avanzare il processo democratico è il dialogo politico”, ha scritto Borrell. Arreaza, da parte sua, ha parlato di incontro “intense", focalizzato anche sulla più ampia “situazione regionale”. L’incontro è avvenuto a margine del Forum sulla diplomazia di Adalia, in Turchia, dopo che nei giorni scorsi sia gli Stati Uniti che l’Ue si sono detti a favore di un negoziato per le prossime elezioni in Venezuela. (segue) (Res)