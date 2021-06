Venezuela: Alto rappresentante Ue Borrell sostiene dialogo tra governo e opposizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo lo scorso febbraio il governo di Nicolas Maduro annunciava l’espulsione del capo delegazione Ue a Caracas, Isabel Brilhante, in risposta all’imposizione di sanzioni su 19 funzionari venezuelani per la mancanza di trasparenza nell’organizzazione delle elezioni legislative dello scorso 6 dicembre, boicottate dall’opposizione. Nelle ultime settimane, tuttavia, diversi attori internazionali hanno manifestato l'intenzione di favorire un dialogo tra Maduro e l'opposizione: tra queste, come rivelato da "Agenzia Nova" lo scorso maggio, figura anche il Vaticano. (Res)