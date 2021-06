Roma: durante controlli anti movida arrestati due giovani a Trastevere per furto aggravato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano senza sosta i controlli interforze dedicati alla movida, disposti con ordinanza del questore, recependo le determinazioni assunte in sede di Comitato per l'ordine e la Sicurezza pubblica, tenutosi in Prefettura, ulteriormente intensificati anche in relazione all'evento sportivo, di natura internazionale, di Uefa Euro 2020, che la Capitale ospita in questi giorni. Campo dei Fiori, Monteverde, San Lorenzo e Trastevere alcuni tra i quartieri maggiormente interessati, dove insiste un'alta concentrazione di giovani frequentatori di locali: intensificati i servizi di prevenzione e di controllo del territorio volti ad evitare, intercettare e, ad ogni modo, sanzionare eventuali comportamenti illeciti, e a disciogliere assembramenti in contrasto con la normativa per il contenimento del diffondersi del Covid-19 e sanzionare la vendita di bevande alcoliche ai minori. (segue) (Rer)