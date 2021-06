Roma: durante controlli anti movida arrestati due giovani a Trastevere per furto aggravato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Gli agenti del commissariato Trastevere, con l'ausilio dei carabinieri, durante i controlli, in via della Pelliccia, hanno immediatamente bloccato e fermato, due ragazzi italiani, di 18 e 19 anni, che poco prima avevano aggredito e oltraggiato un carabiniere in servizio in piazza San Callisto. P.A. romano e R.E. originario dell'Etiopia, sono stati arrestati, in concorso tra loro, per furto aggravato, resistenza e lesioni a Pubblico ufficiale e posti a disposizione dell'Autorità giudiziaria in attesa della direttissima. La loro posizione, inoltre, verrà analizzata per l'eventuale adozione del provvedimento "Dacur" (divieto d'accesso alle aree urbane) da parte del questore. Nel corso dei controlli, nella stessa zona, sono stati sanzionati amministrativamente 4 esercizi di prossimità per la vendita di alcool, in vetro, dopo le ore 22.00.