Roma: durante controlli anti movida arrestati due giovani a Trastevere per furto aggravato (3)

- A Campo de' Fiori, invece, gli agenti del I Distretto Trevi Campo Marzio hanno identificato 177 persone e denunciato in stato di libertà all'Autorità giudiziaria un giovane per violenza sessuale, per aver palpeggiato una ragazza. Gli agenti di polizia Roma Capitale, durante i controlli, hanno sanzionato il gestore di un locale per aver somministrato bevande alcoliche dopo le ore 23:00, così come l'avventore che le stava consumando all'esterno. A Monteverde, gli agenti del XII Distretto, in collaborazione con gli agenti Polizia locale Roma Capitale hanno effettuato delle verifiche presso degli esercizi commerciali su viale Trastevere, dove sono state elevate sanzioni amministrative, con successive segnalazioni alla Asl per le condizioni igienico sanitarie riscontrate dagli operatori. Infine gli agenti del commissariato San Lorenzo hanno proceduto alla chiusura di 2 esercizi di vicinato rispettivamente per 3 e 5 giorni in quanto responsabili di vendita di bevande alcoliche dopo le ore 20:00. In un bar, invece, gli agenti hanno elevato al gestore una sanzione di 4.000 euro, per la somministrazione di alcolici a un minore e per vendita dopo l'orario consentito. (Rer)