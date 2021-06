Libano: Borrell a Beirut incontra Aoun e Diab, Ue pronta ad aiutare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha iniziato questa mattina la sua visita in Libano con un incontro con il presidente libanese, Michel Aoun. "Ho inviato un messaggio di solidarietà dall'Ue alla popolazione libanese ma anche per chiedere che la classe politica si assuma le proprie responsabilità", ha affermato Borrell su Twitter. L'Alto rappresentante ha poi incontrato il premier libanese, Hassan B. Diab, con il quale ha discusso della situazione economica del Paese, "che continua a precipitare a discapito del popolo libanese". "L'Ue è pronta ad aiutare ma un programma dell'Fmi deve essere a posto. Questo è ciò che ci aspettiamo dalla dirigenza", ha riferito sempre su Twitter Borrell.(Beb)