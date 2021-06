Milano: Sala, troppo poche le case della salute in città, su dove metterle Regione ci ascolti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le “case della salute” previste dal piano regionale a Milano sono troppo poche, noi possiamo suggerire dove metterle, chiediamo di essere ascoltati. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando con i giornalisti a margine di un incontro con i rappresentanti della lista civica “Milano in salute” in piazza San Carlo. “Noi conosciamo le esigenze dei quartieri – ha spiegato Sala - e questa conoscenza della geografia sociale dei quartieri ci può suggerire dove metterle. Milano non è piena di spazi vuoti, ma spazi ce ne sono e utilizzare gli spazi che noi suggeriamo è una cosa buona. Chiediamo ascolto garantendo massima collaborazione”. (Rem)