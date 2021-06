Roma 2021: Michetti, lasciare vittime Covid fuori da campagna elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Covid ha strappato via 130.000 italiani e milioni di persone in tutto il mondo. Stiamo vivendo una tragedia epocale su cui non si deve speculare”. Così in una nota il candidato a sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti. “Lasciamo fuori le vittime del Covid dalla campagna elettorale - aggiunge -. In Italia nei primi mesi della pandemia molte cose non hanno funzionato e un giudizio equilibrato su quanto accaduto si potrà dare solo col tempo. Dalla politica deve giungere un messaggio di pacificazione”. (Rer)