Roma: tenta il suicidio gettandosi sui binari a Tiburtina, soccorsa una persona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una persona ha tentato il suicidio gettandosi da via Camesena, nei pressi della Tangenziale est di Roma, sui binari sottostanti. I vigili del fuoco allertati tramite sala operativa da alcuni passanti sono riusciti a intervenire in tempo e la persona è stata recuperata ancora in vita. Grazie alla collaborazione con la Polfer ed Rfi i treni, in entrata e uscita dalla stazione Tiburtina, sono stati rallentati e il personale sanitario ha soccorso la persona con un primo intervento sul posto. (Rer)