Tunisia: governo invia task foce a Kairouan per contenere focolaio di Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del governo della Tunisia, Hichem Mechichi, ha ordinato di mobilitare tutti i mezzi sanitari, medici e logistici per far fronte alla situazione epidemica critica a Kairouan, 120 chilometri a sud della capitale Tunisi. Il premier ha incaricato una task force formata da membri del comitato scientifico e presieduta da Nissaf Ben Alaya, specialista della medicina preventiva, di recarsi a Kairouan per esaminare l'evoluzione della situazione epidemiologica e identificare le lacune più importanti per porvi rimedio il prima possibile. Mechichi ha altresì incaricato lo staff di crisi di seguire l'evoluzione della situazione epidemiologica a Kairouan, fino a quando il numero dei contagi da Covid-19 non diminuirà e l'attuale situazione sarà sotto controllo. Lo ha reso noto la stessa presidenza del governo tunisino in un comunicato stampa. Il direttore sanitario regionale Mohamed Rouisse ha affermato che il tasso di positività ai test per rilevare il coronavirus a Kairouan supera il 50 per cento. L’ultimo aggiornamento del ministero della Salute pubblicato ieri sera ha segnalato altri 2.291 contagi (378.982 totali) su 7.681 test eseguiti al livello nazionale, 1.494 negativizzazioni (330.331 totali) e 82 decessi (13.87 totali), con un tasso di positività medio del 29,83 per cento. (Tut)