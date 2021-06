Ambiente: Traversi-Zotta (M5s), si consenta proseguire pulizia Tevere avviata da Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato M5s Roberto Traversi, che siede nella commissione Ambiente della Camera, e la vicesindaca M5s della Città metropolitana di Roma Capitale, Teresa Zotta, in una nota affermano: "La Regione Lazio sta bonificando un tratto del Tevere di sua competenza con un intervento di manutenzione ordinaria per rimuovere dei relitti dal fondale del fiume di Roma. Apprezzando il lavoro che consentirà in quel tratto la navigabilità, auspichiamo che prosegua anche quello intrapreso dalla Città metropolitana di Roma che, insieme all'ex sottosegretario Roberto Traversi e alla sindaca metropolitana Virginia Raggi, aveva presentato nel dicembre scorso un piano di intervento ambizioso per recuperare alcuni progetti abbandonati da oltre 30 anni e tirare le fila di una lista aggiornata di opere e di lavori necessari per garantire il ritorno alla navigabilità del Tevere. Il finanziamento previsto nel Recovery Plan - aggiungono - sembra bloccato per ragioni a noi sconosciute; auspichiamo che la Regione Lazio faccia la sua parte lavorando con la Città metropolitana di Roma e con Roma capitale per recuperare l'attività, che consentirà di realizzare un progetto di caratura europea, con un percorso di 60 chilometri dal porto turistico di Fiumicino al cuore della Capitale. Un progetto di cui trarranno beneficio non solo i turisti, ma anche i romani". (Rer)