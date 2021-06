Brasile: Covid, record di contagi e decessi nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Brasile sono stati registrati quasi 100 mila nuovi casi di contagio e 2.495 decessi da Covid-19 nelle ultime 24 ore, numeri che segnano un nuovo record nazionale e che portano il totale dei morti dall'inizio della pandemia poco sotto quota 500 mila. Lo indicano i dati del ministero della Salute. La media degli ultimi sette giorni è stata di 2.039 decessi giornalieri, in aumento del 24 per cento rispetto a quella registrata nelle due settimane precedenti. Sono tre giorni consecutivi che i decessi quotidiani sono più di 2 mila. (segue) (Brb)