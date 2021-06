Brasile: Covid, record di contagi e decessi nelle ultime 24 ore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di incidenza, in crescita costante sin dall'inizio della pandemia, ha continuato a crescere raggiungendo gli 8.471 contagi per 100 mila abitanti. Il tasso di mortalità (numero di persone morte sul totale della popolazione), anche questo in aumento progressivo da marzo 2020, è salito ulteriormente attestandosi a 237 per centomila abitanti, mentre il tasso di letalità è al 2,8 per cento. Quanto alle vaccinazioni, alla data di venerdì 18 giugno 61.859.364 persone hanno ricevuto la prima dose di vaccino, pari al 29,21 per cento della popolazione brasiliana, mentre 24.171.806 persone hanno ricevuto anche la seconda dose, pari all'11,41 per cento della popolazione. (Brb)