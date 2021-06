Povertà: Aimi (FI), dati allarmanti, bloccare sbarchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I dati forniti dall’Istat sulle nuove povertà in Italia sono allarmanti ma devono essere letti dal Governo in aderenza al principio di realtà. L’immigrazione incontrollata zavorra pesantemente un' economia che per decollare non può farsi carico delle disperazioni africane e asiatiche. Siamo lo 0,2 delle terre emerse nel globo e lo 0,8 della popolazione mondiale, l’economia risente della crisi pandemica e continuiamo ad accogliere nuove ondate di povertà assoluta. Un errore madornale e insopportabile. Adesso basta o ne verremo travolti". Lo afferma, in una nota, il senatore Enrico Aimi, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari esteri. "Le Organizzazioni Umanitarie Internazionali - quelle che lautamente foraggiamo - devono portare il loro serio aiuto nei luoghi di partenza dei clandestini che, per il 95 per cento, non hanno titolo alcuno per rimanere sul suolo nazionale - sottolinea -. Secondo un criterio ovvio, prudenziale, e non solo politico, abbiamo primariamente il dovere morale di assistere gli italiani in condizioni di povertà assoluta, nei confronti dei quali, le disponibilità reali di aiuto, si restringono sempre di più, creando una situazione che rischia di diventare autenticamente esplosiva. L’Italia, grazie al Premier Mario Draghi, ha l’opportunità di ritornare protagonista nella politica europea, ma al contempo deve assumersi l’onore di guidare la transizione verso un Europa Superpotenza. Un'Europa forte, con una propria politica estera che guardi ad un quadro di alleanze occidentale, che sia armata e pronta a far rispettare i propri confini. Solo così ci salviamo dai tempi difficili che la politica ha il dovere di affrontare e risolvere, ma anche di comunicare". (com)