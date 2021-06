Roma: Figliomeni (Fd'I), altro bus in fiamme, con Michetti avremo Tpl migliore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il solito autobus in fiamme, l'ottavo dall'inizio dell'anno, la cui corsa è stata interrotta da incendi o principi d'incendio, stavolta in zona Portuense". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d'Italia in Assemblea capitolina. "Sono cinque anni - aggiunge - che denunciamo con interrogazioni, note e accessi agli atti la critica situazione manutentiva in cui versa l'azienda di trasporto capitolino dove le uniche attenzioni da parte della giunta cinque stelle sono state finalizzate a conferire incarichi e poltrone. Anche stavolta, se non fosse stato per la prontezza del conducente, avremmo rischiato di assistere a una tragedia. Tra pochi mesi finalmente finirà lo storytelling dei soliti triti e ritriti 900 autobus e, con il nuovo sindaco Michetti che sicuramente verrà scelto dagli elettori, potremo dare a questa città un servizio di trasporto pubblico migliore, degno di una capitale europea". (Rer)