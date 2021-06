Ue: Conferenza sul futuro dell'Europa, prima riunione plenaria del Parlamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La plenaria della Conferenza è composta da 108 rappresentanti del Parlamento europeo, 54 del Consiglio (due per Stato membro) e tre della Commissione europea, nonché da 108 rappresentanti da tutti i parlamenti nazionali, in condizioni di parità, e da cittadini. Saranno 108 cittadini europei a discutere delle idee presentate negli incontri e sulla piattaforma digitale multilingue: questi ultimi comprendono 80 rappresentanti degli incontri europei di cittadini, di cui almeno un terzo di età inferiore a 25 anni, 27 rappresentanti dei gruppi nazionali di cittadini o degli eventi nazionali della Conferenza (uno per Stato membro) e il presidente del Forum europeo della gioventù. La procedura di selezione per i rappresentanti dei cittadini sarà ultimata a breve. Parteciperanno inoltre 18 rappresentanti del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale europeo, e altri otto rappresentanti della società civile e delle parti sociali. L'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sarà invitato per discussioni inerenti il ruolo internazionale dell'Ue. Potranno inoltre essere invitati rappresentanti delle principali parti interessate. La plenaria della Conferenza sarà equilibrata in termini di genere. I cittadini di tutta Europa possono partecipare fin d'ora alla Conferenza attraverso la piattaforma digitale multilingue, disponibile nelle 24 lingue ufficiali dell'Ue. (Beb)