Centrodestra: Carfagna, scettica su federazione o partito unico

- "Sono scettica di fronte all'ipotesi di federazione o partito unico" del centrodestra. Lo ha detto la ministra per il Sud, Mara Carfagna, intervenendo a SkyTg24. "Faccio fatica ad immaginare me stessa, ma anche tanti altri colleghi, a condividere le posizioni per esempio del senatore leghista Pillon sulla famiglia o fare il tifo per Le Pen". Secondo Carfagna, ci sono “differenze che non si possono cancellare dalla mattina alla sera con una stretta di mano”.(Rin)