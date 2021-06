Recovery: Di Maio, da capacità di spesa di Italia e Spagna dipenderà credibilità Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla capacità di Italia e Spagna di utilizzare i fondi del Next Generation Eu dipenderà la credibilità dell’Unione europea. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, nel suo intervento al 18mo Foro di dialogo Spagna-Italia, in corso a Barcellona. “Credo che il più grande primo passo per il Next Generation Eu sia vincere la sfida della spesa di questa prima tranche di risorse”, ha spiegato Di Maio, secondo cui la “spesa dei fondi” rappresenta “una sfida enorme per l’intera Unione e per la sua credibilità”. Per Di Maio, “il fatto che quasi la metà dei fondi” sia stato allocato a favore di Italia e Spagna, “significa che dalla capacità di usare questi fondi” dei due Paesi, “si vedrà la credibilità dell’Ue”. (Spm)