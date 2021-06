Milano 2021: Pollastrini (Pd), vinceremo qui per vincere in Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata Pd Barbara Pollastrini attraverso una nota evidenzia: "Chiamami ancora Milano. 'Il tuo racconto sul futuro è valutato sulla storia del tuo passato. Siamo gente per bene', ha detto stamane il sindaco Bepp Sala. E a quel perbene dobbiamo ricorrere. E cioè pensare a Milano col cuore. E io aggiungo: farne una grande fabbrica dei diritti umani. È vero caro Beppe, la corsa del sindaco è la corsa di una comunità che si ridisegna e partecipa al suo destino. Vinceremo a Milano per vincere in Regione. Oggi alla Balera dell'Ortica, sedici laboratori sui progetti. Ho scelto il gruppo 'volontariato e partecipazione' perché sono due risorse che ci salveranno." ha concluso Pollastrini presente oggi all'incontro promosso dal Pd Milano Metropolitana "Chiamami ancora Milano". (Com)