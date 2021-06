Covid: assessore Lazio, al Bambin Gesù grande apprezzamento per vaccinazioni junior

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stamattina, alla presenza del Commissario straordinario generale Francesco Paolo Figliuolo e della presidente dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Mariella Enoc, l'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato ha visitato la struttura del Bambin Gesù di San Paolo in occasione della seconda settimana dello Junior Day per la vaccinazione Pfizer dei ragazzi nella fascia di età 12/16 anni, iniziata oggi e che proseguirà anche domani negli hub vaccinali che partecipano all'iniziativa. "Con la giornata di domani, si raggiungerà il totale di 40 mila ragazzi che avranno ricevuto la prima dose di vaccino. Dopo questi due fine settimana di vaccinazione presso gli hub, le vaccinazioni della fascia di età 12/16 si sposteranno presso i pediatri di libera scelta". Lo comunica in una nota la Regione Lazio. (segue) (Com)