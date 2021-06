Covid: assessore Lazio, al Bambin Gesù grande apprezzamento per vaccinazioni junior (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutto si sta svolgendo normalmente, grandi apprezzamenti e soddisfazione espresse dai ragazzi e dai loro familiari. All'interno dell'Ospedale - dichiara l'assessore D'Amato - sono stati riempiti dai ragazzi due murali con messaggi di ringraziamento o semplici disegni per lasciare una testimonianza dell'esperienza appena vissuta. Mi ha colpito in particolare un 'Daje', un messaggio semplice e diretto, che ci deve dare la spinta a continuare così nella campagna vaccinale della Regione Lazio. Voglio inoltre ricordare e sottolineare che Il Polo vaccinale del Bambin Gesù sta svolgendo un ruolo eccezionale, soprattutto nella protezione dei bambini più fragili". (Com)