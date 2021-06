Mediterraneo: Di Maio, favorire dialogo e ridurre tensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Mediterraneo è la regione a cui guardare anche per orientale la politica estera dell’Unione europea in modo da favorire il dialogo. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, nel suo intervento al 18mo Foro di dialogo Spagna-Italia, in corso a Barcellona. “L’Italia e la Spagna insieme ad altri Paesi stanno facendo molto per cercare di favorire il dialogo e ridurre l’escalation nel Mare Nostrum che è sempre più un focolaio di tensioni e di situazioni lose-lose come nella parte orientale e nella stessa Libia”, ha aggiunto. “Sono settimane importanti in questo senso, credo che il Mediterraneo sia la nostra regione naturale a cui guardare anche per orientare le politiche europee”, ha proseguito Di Maio.(Spm)