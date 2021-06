© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per ragioni da accertare, mentre era in servizio lungo la via Portuense, su un mezzo della linea 774 si è sviluppato un incendio. L'autista ha provato a estinguere le fiamme e poi ha chiamato i vigili del fuoco che sono intervenuti. Non ci sono stati problemi per i passeggeri". Lo comunica Atac in una nota. (Com)