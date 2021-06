Terrorismo: Di Maio, situazione nel Sahel al centro della ministeriale Coalizione contro Daesh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunione ministeriale plenaria della Coalizione contro lo Stato islamico, in programma il 28 giugno a Roma, “consentirà di guardare e di riposizionare lo strumento della coalizione contro il terrorismo verso sud e in particolare il Sahel". Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, nel suo intervento alla sessione conclusiva del 18mo Foro di dialogo Spagna-Italia. Secondo Di Maio, infatti, la situazione nel Sahel "desta molta preoccupazione" e all’evento prenderà prenderà parte anche l’omologa spagnola, Arancha González Laya. Inoltre, ha ricordato Di Maio, dalla riunione ministeriale del G20 Esteri e Sviluppo in programma il 29 giugno a Matera arriverà un piano comune sull’Africa. A Matera “investiremo nella ministeriale per un piano comune sull'Africa l'Ue e nelle relazioni con l’Unione europea e altri Paesi del Mediterraneo”, ha spiegato Di Maio.(Spm)