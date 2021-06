Roma 2021: Matone, Gualtieri inizi a parlare di contenuti per città invece di occuparsi di altri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato del Pd alle primarie del centrosinistra Roberto "Gualtieri, a mio avviso, dovrebbe iniziare a parlare di contenuti, perché i romani vogliono sapere se da ottobre potranno tornare ad avere una città forte, florida e bella". Lo dichiara Simonetta Matone, candidata prosindaco per il centrodestra alle elezioni amministrative di Roma, in riferimento a quanto affermato da Gualtieri in una trasmissione televisiva ieri sera parlando di Matteo Salvini e della gestione della pandemia in Italia. "Parliamo di Roma, parliamo di questa città che deve essere il motore di questo Paese - aggiunge -. Parliamo dei nostri cittadini messi in ginocchio da una crisi sanitaria ed economica che ha tolto loro risorse e certezze sul futuro. Mi dispiace doverlo ammettere, ma questa campagna elettorale non è iniziata nel migliore dei modi. Lo dico a tutti, abbassiamo i toni. Lo dobbiamo a questa città che ha bisogno di tornare ad essere Caput Mundi. Per Governare Roma - conclude Matone - bisogna amarla". (Com)