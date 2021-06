Vaticano: Papa, diaconi non sono mezzi preti o chierichetti di lusso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha incontrato oggi i diaconi permanenti della diocesi di Roma con le loro famiglie. Sua Santità ha detto loro: “I diaconi non saranno mezzi preti, né chierichetti di lusso, ma servi premurosi che si danno da fare perché nessuno sia escluso e l’amore del Signore tocchi concretamente la vita della gente”. Il Pontefice ha ricordo il ruolo dei diaconi, il loro impegno e il loro servizio. “In definitiva, si potrebbe riassumere in poche parole la spiritualità diaconale, la spiritualità del servizio: disponibilità dentro e apertura fuori - ha spiegato Francesco - disponibili dentro, di cuore, pronti al sì, docili, senza far ruotare la vita attorno alla propria agenda; e aperti fuori, con lo sguardo rivolto a tutti, soprattutto a chi è rimasto fuori, a chi si sente escluso”. (Civ)