Latina: Simeone (FI), chiusura via delle Terme, disagi per cittadini, presentata interrogazione

- "Nessuna delle rassicurazioni, né tantomeno del cronoprogramma fornito da Astral, sui lavori in via delle Terme è stata rispettata. Cittadini ed imprese sono completamente isolati. Comprendiamo gli ostacoli che possono insorgere in corso d'opera ma non è accettabile la mancanza di azioni rapide ed immediate per risolverle al fine di ridurre al massimo i disagi. Per questa ragione raccogliendo l'appello disperato dei cittadini e degli operatori del settore termale, che rappresenta uno dei perni dell'economia della provincia di Latina, ed in particolare dell'area sud, ho presentato un'interrogazione urgente a risposta immediata per chiedere al presidente della regione Lazio e all'assessore competente, quali azioni rapide e risolutive intendano mettere in atto per ripristinare il prima possibile la circolazione, almeno a senso unico alternato, su un'arteria indispensabile". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale del Lazio Giuseppe Simeone (segue) (Com)