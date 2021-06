Latina: Simeone (FI), chiusura via delle Terme, disagi per cittadini, presentata interrogazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La chiusura di via delle Terme, avviata dall'Astral per eseguire alcuni lavori prescritti dai Vigili del fuoco, in combinato disposto con l'interdizione al traffico del ponte Maiano da parte della Provincia di Latina, rappresenta infatti la condanna a morte per tutte le imprese che operano nel territorio di Castelforte e dell'area circostante - aggiunge Simeone -. In particolar modo di tutte le imprese termali che hanno subito e stanno subendo le ripercussioni devastanti delle misure, e delle chiusure, imposte per oltre un anno per fronteggiare la pandemia e che speravano in una ripresa oggi negata a causa della mancanza di collegamenti. Parliamo di aziende che finalmente potevano intravedere un futuro più roseo e puntavano su un rilancio dell'attività ma che stanno, in modo inaccettabile, pagando i ritardi accumulati da Astral. La precarietà e mancanza di sicurezza su via delle Terme era conosciuta da tempo ma si sono ridotti ad effettuare i lavori nel momento meno adatto come quello a ridosso della stagione estiva con gli esiti che sono drammaticamente sotto gli occhi di tutti". (segue) (Com)