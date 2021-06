Latina: Simeone (FI), chiusura via delle Terme, disagi per cittadini, presentata interrogazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ad aprile di quest'anno, su sollecitazione del coordinatore di Forza Italia Castelforte, Alessio Fusco, avevo personalmente contattato l'amministratore unico di Astral, Antonio Mallamo ed il responsabile di area Roberto De Angelis, chiedendo chiarimenti di lavori previsti - prosegue Simeone -. Condividendo le nostre preoccupazioni e recependo l'esigenza di ridurre al minimo i disagi ci avevano detto che i lavori sarebbero stati rimodulati ed eseguiti in due fasi. La prima, quella riguardante il disgaggio dei massi pericolanti doveva essere completata entro la prima decade di maggio ed imponeva, per garantire la sicurezza dei cittadini, la chiusura totale al traffico della strada. La seconda, con gli interventi di messa in sicurezza del costone, dovevano svolgersi a tratti con il sistema del traffico a senso unico alternato lasciando, nel fine settimana, la strada aperta in entrambi i sensi di marcia. Di tutto questo non un solo passaggio è stato rispettato. Le ripercussioni per cittadini ed operatori del settore termale e turistico si stanno già rivelando insostenibili. Serve un intervento immediato a tutela di cittadini ed imprese. Mi auguro prevalga il buonsenso ma se la Regione si volterà dall'altra parte, come purtroppo spesso accade, sia consapevole del fatto che sarà l'unica responsabile della disfatta economica del nostro territorio", conclude. (Com)