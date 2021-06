Ue: ministra Esteri spagnola, Europa ha vinto contro scettici su risposta alla crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa ha vinto contro gli euroscettici e coloro che mettevano in dubbio la capacità di Spagna ed Italia di articolare un'alleanza strategica per dare una risposta efficace alla crisi. Lo ha affermato la ministra degli Esteri spagnola, Arancha Gonzalez Laya nel suo intervento al Foro di dialogo Spagna-Italia che si è concluso oggi a Barcellona. "Ora l'obiettivo è di utilizzare al meglio le risorse della Next Generation Eu per costruire un'economia più forte e solidaria che deve passare necessariamente dal processo di digitalizzazione", ha aggiunto. A questa sfida, ha spiegato la ministra, si aggiunge quella della decarbonizzazione dell'economia che deve avvenire con "equità" per non danneggiare o lasciare indietro alcuni settori. Gonzalez Laya ha poi ricordato l'importanza di costruire una Europa "sociale" che è stata chiave per evitare di dimenticare alcuni cittadini durante la crisi del coronavirus. "La diseguaglianza è la più grave minaccia alla democrazia", ha rimarcato. L'Europa deve essere un attore internazionale più forte nelle relazioni estere rafforzando le alleanze, a partire da quella della Nato e cercando "spazi di intesa" con Paesi come Russia e Cina senza i quali, ad esempio, "non sarà possibile vincere la sfida del cambiamento climatico", ha concluso il capo della diplomazia di Madrid. (Spm)