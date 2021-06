Cina: Xi Jinping si congratula con Guterres per la rielezione come segretario generale Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha inviato un messaggio di congratulazioni ad Antonio Guterres per la sua rielezione come segretario generale delle Nazioni Unite. Lo scrive il quotidiano "Global Times". Nel suo messaggio, Xi ha sottolineato il ruolo dell'Onu come "organizzazione internazionale più universale, rappresentativa e autorevole al mondo". La Cina, ha proseguito il presidente della Repubblica popolare, si aspetta che Guterres "continui a svolgere il proprio ruolo in linea con la Carta delle Nazioni Unite, mantenendo una posizione giusta e obiettiva, preservando fermamente il multilateralismo e contribuendo in misura ancora superiore alla pace nel mondo e allo sviluppo comune". (Cip)