Iran: ministero degli Esteri convoca l’ambasciatore del Regno Unito a Teheran

- L'ambasciatore del Regno Unito a Teheran, Rob Macaire, è stato convocato dal ministero degli Esteri della Repubblica islamica per il recente attacco agli elettori iraniani nel Regno Unito. Lo ha detto portavoce della diplomazia iraniana, Saeed Khatibzadeh, citato dall’agenzia di stampa “Mehr”. “Alcuni terroristi ed elementi antidemocratici che hanno insultato e aggredito gli elettori iraniani”, ha detto Khatibzadeh, spiegando che Macaire “è stato convocato dal rappresentante iraniano del ministero degli Esteri per gli affari dell'Europa occidentale ed è stato informato della forte obiezione dell'Iran contro questa misura terroristica”. L’Iran ha accusato il governo e la polizia del Regno Unito di non aver salvaguardato i seggi elettorali nelle ambasciate e consolati iraniani, criticando anche le “campagna mediatica anti-elezioni” delle emittenti britanniche in lingua iraniana “Bbc Persian” e “Iran International”. “Queste misure antidemocratiche rimarranno nella memoria degli iraniani”, ha ribadito Khatibzadeh. Le elezioni presidenziali iraniane si sono concluse ieri sera e hanno portato alla vittoria dell'ultraconservatore Ebrahim Raisi. (Irt)