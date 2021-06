Civitavecchia: il "camper rosa" della polizia all'evento di solidarietà per malati oncologici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' giunto nuovamente a Civitavecchia il "Camper Rosa" del progetto "Questo non è amore" della polizia di Stato che ha preso parte questa mattinata all'evento di solidarietà organizzata dell'Associazione Adamo di Civitavecchia a favore dei malati oncologici e per sensibilizzare la popolazione alla prevenzione di tali patologie. La presenza del "Camper Rosa" all'evento, ha voluto testimoniare la vicinanza della polizia di Stato verso le persone malate e sofferenti come le vittime della violenza sulle donne. A bordo del Camper, l'équipe specializzata nella trattazione di questi casi di violenza - investigatori e psicologi - della Questura di Roma con gli agenti della Squadra mobile e del commissariato di Civitavecchia. (segue) (Rer)