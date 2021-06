Civitavecchia: il "camper rosa" della polizia all'evento di solidarietà per malati oncologici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli operatori hanno svolto una campagna d'informazione indicando i vari strumenti di protezione messi a disposizione delle donne tra cui anche gli indirizzi delle varie associazioni pubbliche e private del territorio. La campagna ha riguardato non solo le vittime ma l'intera cittadinanza, il tema centrale è stato infatti quello di sensibilizzare tutti (genitori, fratelli, parenti e amici) a denunciare o segnalare casi di violenza di cui si venga a conoscenza. A tale riguardo si rammenta che da quest'anno è operativo nel Commissariato di Civitavecchia il nucleo specializzato per la trattazione dei casi di violenza di genere a cui chiunque interessato si potrà rivolgere anche solo per un'informazione o un consiglio. (Rer)