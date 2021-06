© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina intorno alle 12, i vigili del fuoco sono intervenuti, con l'ausilio di un'autobotte, in via Portuense per l'incendio di un autobus che è stato completamente distrutto dalle fiamme. Tre macchine parcheggiate nelle vicinanze sono state danneggiate dal rogo. Nessuna persona risulta coinvolta o ferita. (Rer)