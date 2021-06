Ue: Borrell, Spagna e Italia devono giocare ruolo guida nel Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Spagna devono e possono giocare un ruolo di guida che promuova gli obiettivi dell'Unione del Mediterraneo. Lo ha dichiarato il vice presidente della Commissione europea e Alto rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri, Josep Borrell, nel suo intervento al Foro di dialogo Spagna-Italia, aggiungendo che i due Paesi sono "pionieri" nella gestione dell'immigrazione con accordi bilaterali con Paesi vicini. "Questa esperienza comune dovrebbe essere la base per una politica europea comune sull'immigrazione che per molti anni siamo stati incapaci di costruire", ha ammesso Borrell, spiegando che l'Europa ne ha bisogno sia per ragioni umanitarie che per il suo stesso interesse a causa del deficit demografico di cui soffre. Anche in merito alla pandemia del coronavirus, Borrell ha rimarcato il ruolo giocato da Italia e Spagna, evidenziando che i due Paesi condividono ora la sfida comune di mantenere una crescita economica "allo stesso ritmo del gruppo di testa dell'Unione europea". A questo proposito, l'Alto rappresentante ha evidenziato il valore della solidarietà affermando che tutta l'umanità deve avere accesso ai vaccini contro il coronavirus in quanto al ritmo attuale "tarderemmo troppo tempo" per essere efficaci nella risposta a livello globale.(Spm)