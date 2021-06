Roma 2021: sondaggio Azione, in testa Michetti-Gualtieri ma Calenda vincerebbe a ballottaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il sondaggio commissionato da Azione a Swg, con interviste svolte tra il 10 e il 16 giugno, e pubblicato oggi dal "Corriere della Sera", alle prossime elezioni amministrative di Roma 2021 Enrico Michetti candidato a sindaco del centrodestra otterrebbe tra il 30 e il 34 per cento; Roberto Gualtieri candidato per il centrosinistra tra il 27 e il 31 per cento; Carlo Calenda di Azione e con una lista civica tra il 20 e il 24 per cento; Virginia Raggi sindaca uscente del M5s tra il 13 e il 17 per cento. (segue) (Rer)